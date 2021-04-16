АСВ планирует начать выплаты клиентам банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге с 26 апреля 2021 года

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать страховые выплаты вкладчикам банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге с 26 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба АСВ.



По оценкам организации, размер страховой ответственности составит около 5,7 млрд руб., в том числе порядка 930 млн руб. — по счетам юридических лиц, включая малые предприятия и некоммерческие организации.



«По оценкам Агентства, 97% вкладчиков банка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов. Для организации оперативных выплат страхового возмещения Агентство проводит конкурс по отбору банков-агентов, о результатах которого будет сообщено 22 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.



Ранее банк «НЕЙВА» объявил о возобновлении работы офиса. Лицензия у кредитной организации была отозвана по решению Банка России 16 апреля 2021 года.