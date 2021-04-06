ФАС России предложила открыть для туризма зарубежные страны с низким уровнем заболеваемости COVID-19

УрБК, Москва, 20.04.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила рассмотреть возможность открытия для турпотока наиболее доступные внешние туристические направления с низким уровнем заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также антимонопольное ведомство направило ценовые запросы в средства размещения на курортах внутри страны для сравнения динамики роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 годы.
«Этот анализ позволит определить, насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка», — сообщает пресс-служба ФАС России.
Помимо этого, совместно с Ростуризмом ведомство приступило к разработке мер, направленных на пресечение возможных недобросовестных практик на туристическом рынке, уточняют в ФАС России.
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