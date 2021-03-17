Количество выданных в I квартале 2021 года новых кредитных карт на Южном Урале выросло на 3,5%

УрБК, Челябинск, 20.04.2021. В Челябинской области в I квартале 2021 года было выдано 73 тыс. 847 новых кредитных карт, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (71 тыс. 323 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по количеству выданных в I квартале этого года новых кредитных карт оказалась Москва (167,3 тыс. ед.), на втором — Московская область (131,7 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (107,6 тыс. ед.), на четвертом — Санкт-Петербург (96,5 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Свердловская область (84,3 тыс. ед.).
В целом по стране в I квартале 2021 года было выдано 2,64 млн новых кредитных карт, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,58 млн ед.).
Как считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в необеспеченном кредитовании банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики.
«Вместе с тем мы видим, что по сравнению с началом прошлого года темпы выдачи кредитных карт не только полностью восстановились, но и даже увеличились. При этом восстановлению сегмента кредитных карт, прежде всего, способствует их технологичность и удобство использования. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кешбэк и т. д.)», — отмечает А. Волков.
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