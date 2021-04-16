АСВ планирует начать выплаты клиентам банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге с 26 апреля 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать страховые выплаты вкладчикам банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге с 26 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба АСВ.
По оценкам организации, размер страховой ответственности составит около 5,7 млрд руб., в том числе порядка 930 млн руб. — по счетам юридических лиц, включая малые предприятия и некоммерческие организации.
«По оценкам Агентства, 97% вкладчиков банка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов. Для организации оперативных выплат страхового возмещения Агентство проводит конкурс по отбору банков-агентов, о результатах которого будет сообщено 22 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.
Ранее банк «НЕЙВА» объявил о возобновлении работы офиса. Лицензия у кредитной организации была отозвана по решению Банка России 16 апреля 2021 года.
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге возобновил работу офис банка «НЕЙВА» по улице Чапаева, 3а. Об этом ...16.04.2021 АСВ начнет выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «НЕЙВА» 30 апреля
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам ...25.04.2012 ГК «Агентство по страхованию вкладов»: уральцы — вкладчики ЗАО «ПВ-Банк» смогут получить страховое возмещение через Сбербанк
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2012. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила о том, что ...26.04.2011 Выплаты вкладчикам ООО «Коммерческий банк «Востокбизнесбанк» начнутся 27 апреля 2011 года
УрБК, Москва, 26.04.2011. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о том, что 27 апреля ...01.09.2009 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам ОАО АКБ «Град-Банк»
УрБК, Москва, 01.09.2009. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает о том, что 2 ...