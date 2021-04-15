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Вчера, 13:26

В Свердловской области выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 апреля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 85 тыс. 041 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 16 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 962. За сутки из больниц выписано 120 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 78 тыс. 612 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 164 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 718 тыс. 854 человека. За сутки зарегистрировано 379 летальных случаев (всего 106 тыс. 307), выздоровел 9 тыс. 631 человек (всего 4 млн 343 тыс. 229).

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