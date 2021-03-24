В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло на 14,4%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Свердловской области с 12 по 18 апреля по предварительным диагнозам зарегистрировано 1 тыс. 065 случаев внебольничных пневмоний, что на 8,95% ниже уровня прошлой недели.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге выявлено 386 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 14,4%.



Помимо этого, неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны Нижняя Салда, Среднеуральск, Горноуральский и Туринский городские округа.