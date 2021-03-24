В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло на 14,4%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Свердловской области с 12 по 18 апреля по предварительным диагнозам зарегистрировано 1 тыс. 065 случаев внебольничных пневмоний, что на 8,95% ниже уровня прошлой недели.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге выявлено 386 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 14,4%.
Помимо этого, неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны Нижняя Салда, Среднеуральск, Горноуральский и Туринский городские округа.
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Свердловской области с 15 по 21 марта по предварительным диагнозам зарегистрировано 1 ...10.03.2021 В Свердловской области число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло на 18%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. В Свердловской области за 9-ю календарную неделю по предварительным диагнозам ...17.02.2021 Число выявленных случаев ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросло на 6%
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В Свердловской области за шестую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 543 случая ...10.02.2021 На Среднем Урале число выявленных случаев ОРВИ выросло за неделю на 5%
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за пятую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 027 случаев ...26.01.2021 В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло почти на 20%
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 января 2021 года по предварительным ...