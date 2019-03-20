По факту подтопления домов и социальных объектов в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту подтопления жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



13 апреля Нижний Тагил с проверкой посетил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев.



М. Мякишев провел личный прием граждан, а также принял участие в совещании по вопросу качества предоставления услуги по водоотведению на территории города в администрации муниципалитета.



«В ходе надзорных мероприятий установлены факты бездействия, необеспечения надлежащего отведения сточных вод на очистные сооружения и своевременного устранения засоров и изливов сточных вод на поверхность, неисполнения договорных обязательств по сохранению переданного в аренду комплекса муниципального имущества, а также несвоевременного выполнения заявок жителей города об устранении последствий затопления ответственными организациями», — сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



По итогам проверки прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла представление об устранении нарушений закона директору ООО «Водоканал-НТ», а также руководителям четырех управляющих компаний. Кроме того, надзорное ведомство направило материалы в следственные органы, которые и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».



Одновременно, прокуратура направила в суд исковое заявление о признании бездействия администрации Нижнего Тагила незаконным и возложении обязанности о немедленной организации надлежащего водоотведения на территории муниципалитета, а также осуществления контроля за состоянием и сохранностью переданного в аренду ООО «Водоканал-НТ» муниципального имущества.



Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры области, уточняет пресс-служба ведомства.