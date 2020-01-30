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Вчера, 12:33

Бизнес-тур в Китай

Как найти новых партнеров в КНР, осмотреть производство или посетить международную выставку? Транспортная компания Fialan предлагает бизнес-туры в Китай из Москвы, взяв на себя все организационные моменты. Деловая поездка данного формата — отличная возможность завязать перспективные связи, а также изучить новые тенденции, которые помогут развитию предпринимательского дела. В рамках тура предусмотрено не только посещение выставок, рынков или производственных объектов, но и культурный досуг, позволяющий ближе изучить историю страны и менталитет ее жителей.

Бизнес-тур в Китай

Особенности бизнес-тура

Деловая поездка венчается успехом, если ее организаций занимаются профессионалы. Важно, что клиента на протяжении всего тура сопровождал человек, которые не только знает в совершенстве китайский язык, но и разбирается в особенностях менталитета местных представителей бизнеса. С помощью компетентного сотрудника компании Fialan можно:

— найти надежного поставщика;
— спокойно чувствовать себя на сделках во время заключения договоров о сотрудничестве;
— посетить фабрику или другое предприятие с целью осмотра производственных мощностей;
— оформить всю сопроводительную документацию на груз в соответствии с требованиями таможенной службы;
— выбрать наиболее быстрый и финансово выгодный способ доставки из Китая в Россию.

Сотрудничество со специалистами в области международной логистики дает возможность минимизировать все проблемы и риски, которые могут возникнуть при работе с иностранными поставщиками.

Преимущества спланированной поездки в Китай с Fialan

Хотите начать бизнес с Китаем? Предприниматели, ранее не посещавшие государство, могут растеряться уже на этапе подготовки к поездке. Эксперты компании Fialan оказывают клиентам полномасштабную поддержку:

— составят оптимальны график посещения интересующих объектов;
— помогут с оформлением визы;
— забронируют билеты на самолет и номер в гостинице;
— предоставят трансфер или арендуют автомобиль;
— сопроводят на сделках и обеспечат услуги переводчика;
— продумают досуг в перерывах между деловыми встречами.

Кроме того, сотрудники компании, имея многолетний опыт работы, возьмут на себя обязанности, связанные с закупкой, таможенным оформлением и доставкой товарной партии удобным для клиента способом. Благодаря помощи экспертов, сделка будет заключена без подводных камней, а груз прибудет в пункт назначения вовремя.

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