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Сегодня, 12:05

Число безработных в свердловских моногородах за год выросло почти на 20 тыс. человек

В свердловских моногородах насчитывается 26,4 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«На 1 марта численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов составила 26 тыс. 368 человек (на 1 марта 2020 года — 7 тыс. 195 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 4,09% (на 1 марта 2020 года — 1,12%)», — говорится в сообщении.

Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленная работодателями, по состоянию на 1 марта 2021 года составила 10 тыс. 932 единицы (на 1 марта 2020 года — 9 тыс. 246 единиц).

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