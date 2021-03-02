В 2021 году 45 участков автомобильных дорог отремонтируют в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 45 участков автодорог. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила председатель комитета благоустройства администрации муниципалитета Тамара Благодаткова.
По ее словам, ямочный ремонт дорог в Екатеринбурге стартовал в конце марта. Асфальтобетонные заводы мегаполиса поставляют горячий асфальт в штатном режиме. Также для заделки ям в период весенней распутицы дорожники используют холодный асфальт и асфальтобетонный гранулят.
В перечень городских автомобильных дорог, которые отремонтируют в 2021 году, вошли 45 участков улично-дорожной сети. Список улиц, на которых будет обновлено дорожное покрытие, размещен на официальном портале Екатеринбурга.
«Перечень дорог, подлежащих ремонту в текущем году, формируется на основании ежегодной инструментальной диагностики состояния магистралей, по предписаниям службы ГИБДД, транспортной инспекции и, конечно же, по обращениям горожан. В этом году мы отремонтируем улицу Фронтовых Бригад, от улицы Шефской до дома № 78 на улице Норильской. По этому объекту у нас было много обращений горожан. Кроме того, будет произведен ремонт улицы Сакко и Ванцетти, улицы Фурманова, на которой образовалось много ям, и многих других», — сказала Т. Благодаткова.
Как уточняет пресс-служба администрации муниципалитета, сообщить о проблемных участках дорог, на которых образовались ямы и выбоины, жители города могут в отделы благоустройства районных администраций или через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга.
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