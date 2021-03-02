УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:25

В 2021 году 45 участков автомобильных дорог отремонтируют в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 45 участков автодорог. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила председатель комитета благоустройства администрации муниципалитета Тамара Благодаткова.

По ее словам, ямочный ремонт дорог в Екатеринбурге стартовал в конце марта. Асфальтобетонные заводы мегаполиса поставляют горячий асфальт в штатном режиме. Также для заделки ям в период весенней распутицы дорожники используют холодный асфальт и асфальтобетонный гранулят.

В перечень городских автомобильных дорог, которые отремонтируют в 2021 году, вошли 45 участков улично-дорожной сети. Список улиц, на которых будет обновлено дорожное покрытие, размещен на официальном портале Екатеринбурга.

«Перечень дорог, подлежащих ремонту в текущем году, формируется на основании ежегодной инструментальной диагностики состояния магистралей, по предписаниям службы ГИБДД, транспортной инспекции и, конечно же, по обращениям горожан. В этом году мы отремонтируем улицу Фронтовых Бригад, от улицы Шефской до дома № 78 на улице Норильской. По этому объекту у нас было много обращений горожан. Кроме того, будет произведен ремонт улицы Сакко и Ванцетти, улицы Фурманова, на которой образовалось много ям, и многих других», — сказала Т. Благодаткова.

Как уточняет пресс-служба администрации муниципалитета, сообщить о проблемных участках дорог, на которых образовались ямы и выбоины, жители города могут в отделы благоустройства районных администраций или через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.03.2021 В Екатеринбурге к 2023 году благоустроят 14 объектов улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. 14 объектов улично-дорожной сети (УДС) для благоустройства утвердил глава Екатеринбурга ...

15.12.2020 Администрация Екатеринбурга утвердила список дорог для ремонта в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. Администрация Екатеринбурга составила перечень автомобильных дорог общего пользования ...

05.10.2019 В Екатеринбурге завершили ремонт дорог на всех запланированных участках

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2019. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные ...

09.08.2016 До конца строительного сезона в Екатеринбурге отремонтируют еще 415 тыс. кв. метров дорог

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2016. Благоустроители Екатеринбурга в первой декаде августа приступили к реализации второго ...

19.01.2011 И. о. заместителя главы администрации Екатеринбурга Евгений Липович: Ремонт дорог в 2011 году планируется провести с минимумом неудобств для населения

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2011. В 2011 году состоятся мероприятия по ремонту дорог в Екатеринбурге. Исполняющий ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей22.03.2021Малозаметный Урал22.03.2021За лекцию — статья23.03.2021Полумеры для стройплощадок23.03.2021ЕВРАЗ НТМК увеличит производство холодного чугуна
Архив новостей
Апрель 2021 (438)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18