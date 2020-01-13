ММК получил главный приз конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса»

УрБК, Магнитогорск, 20.04.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) получило главный приз конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2020», который организовал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.
Жюри отметило вклад компании в экологические проекты, развитие кадрового потенциала, а также обеспечение безопасности сотрудников в период пандемии COVID-19.
«РСПП подвел итоги ежегодного конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость», в котором приняли участие более 240 компаний из 35 регионов России, представляющие самые разные отрасли промышленности. Благодаря успешной работе в 2020 году ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» завоевало Гран-при конкурса — этот приз вручается за наивысшие результаты в более чем трех номинациях», — говорится в сообщении.
Жюри отметило успех ММК в следующих номинациях: «За экологическую ответственность», «За развитие кадрового потенциала», «За достижения в области охраны труда и здоровья работников», а также в специальной номинации «Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».
«Очень рады, что РСПП высоко оценил нашу работу в 2020 году. Год выдался непростым, нам, как и всему миру, пришлось реагировать на вызовы, с которыми мы раньше не сталкивались. Но ММК удалось оперативно перестроиться и обеспечить максимально возможный уровень безопасности для наших сотрудников, мы продолжили работу и показали неплохие результаты по итогам года. Отдельно хочу отметить, что мы продолжаем работать в направлении устойчивого развития — к нему относятся и экологические проекты, и развитие кадрового потенциала, и охрана труда. Устойчивое развитие — безусловный приоритет ММК как современной и ответственной компании», — заявил гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
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