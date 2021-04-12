Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. По состоянию на 12 апреля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 82 тыс. 428 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,1%, за месяц — на 1,1%, с начала года стоимость подросла на 4,2%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года)», — говорится в исследовании.



По данным УПН, стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге продолжает непрерывно обновлять исторические максимумы.