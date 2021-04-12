УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:45

Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. По состоянию на 12 апреля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 82 тыс. 428 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,1%, за месяц — на 1,1%, с начала года стоимость подросла на 4,2%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года)», — говорится в исследовании.

По данным УПН, стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге продолжает непрерывно обновлять исторические максимумы.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.04.2021 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 4,1%

По состоянию на 5 апреля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 82 тыс. ...

12.04.2021 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. По состоянию на 5 апреля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

05.04.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 82 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. По состоянию на 29 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

29.03.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 82 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 22 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. ...

29.03.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 82 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. По состоянию на 22 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей22.03.2021Малозаметный Урал22.03.2021За лекцию — статья23.03.2021Полумеры для стройплощадок23.03.2021ЕВРАЗ НТМК увеличит производство холодного чугуна
Архив новостей
Апрель 2021 (438)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18