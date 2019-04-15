На предприятиях ЕВРАЗа стартовала неделя безопасности

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021 На предприятиях ЕВРАЗа стартовала традиционная ежегодная Неделя безопасности, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, неделя безопасности в этом году проходит с 19 по 23 апреля. Цель акции — напомнить о важности соблюдения правил безопасности на производстве и в обычной жизни.
«Только в 2020 году на мероприятия по безопасности в дивизионе «Урал» направлено более 1,7 млрд руб. В том числе средства были направлены на мероприятия по предотвращению заболеваемости COVID-19: дополнительную санитарную обработку и дезинфекцию территории, приобретение масок, тепловизоров, рециркуляторов, одноразовой посуды, организацию тестирования сотрудников», — рассказали в региональном центре корпоративных отношений «Урал»
В этом году в течение недели безопасности в цехах комбинатов для всех сотрудников пройдет «Стоп-час», на котором еще раз напомнят о важных правилах инструкций по охране труда, о личной осторожности и внимательности при выполнении рабочих операций. Состоится награждение чемпионов по ОТ и ПБ. Сотрудники, достигшие успехов в улучшении условий труда и промбезопасности по итогам 2020 года, получат благодарственные письма от президента ЕВРАЗа.
На проходных и в подразделениях предприятий можно будет получить тематические памятки и календари.
Также во время акции работники ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОКа, ЕВРАЗ ЗСМК и Распадской угольной компании проведут уроки безопасности в подшефных учебных заведениях и примут участие в праздниках безопасности в детских садах. Они расскажут, как важно соблюдать правила на улице, в быту и на работе.
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК совместно с сотрудниками ГИБДД проведут акции по дорожной безопасности на предприятиях. Работники, соблюдающие все правила, получат подарки.
Дети сотрудников дирекции по безопасности уральских предприятий компании примут участие в конкурсе рисунка «Охота на риски». Выставка работ, подведение итогов и награждение победителей пройдут в мае, уточняет региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.
Изображения предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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