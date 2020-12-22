Среднесписочная численность трудоустроенных работников на Среднем Урале за год сократилась на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Свердловской области в феврале 2021 года сократилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 млн 461 тыс. 287 человек. Об этом сообщает Свердловскстат.



Больше всего показатель сократился в сегментах «деятельность гостиниц и предприятий общепита» (минус 18,8%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (минус 13,7%), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (минус 6,9%), «деятельность финансовая и страховая» (минус 4,2%), «обрабатывающие производства» (минус 2,6%).