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Вчера, 17:25

Число случаев интернет-мошенничества в РФ в I квартале выросло на 52%

УрБК, Москва, 19.04.2021. Число случаев интернет-мошенничества в РФ в I квартале 2021 года выросло на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится на сайте МВД России.

«В I квартале текущего года в IT-сфере совершено на 33,7% больше преступлений, чем год назад, в том числе с использованием сети Интернет — на 51,6% и при помощи средств мобильной связи — на 31,6%. В январе-марте 2020 года удельный вес таких деяний составлял 19,9% от общего числа зарегистрированных преступлений, а за три месяца текущего года увеличился до 27,1%», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сообщении прокуратуры Среднего Урала также отмечалось, что в регионе на 11,1% выросло число преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий. С использованием расчетных (пластиковых) карт было совершено 961 преступление, интернета — 2,3 тыс., средств мобильной связи — 1 тыс. 557.

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