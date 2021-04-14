Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 64 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. По состоянию на 19 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 63 тыс. 868 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 16 апреля число безработных составляло 64 тыс. 415 человек. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 547 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,03%.