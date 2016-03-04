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Вчера, 16:28

«Находим покрышки и кирпичи»

В Екатеринбурге начались работы по расчистке ливневой канализации. Каждые сутки в разных районах города работает 10 единиц техники и столько же рабочих. На устранение одного засора им может потребоваться от нескольких минут до суток.

Обязанности по эксплуатации и ремонту городских сетей дождевой канализации, очистных сооружений на этих сетях, гидротехнических и искусственных сооружений в Екатеринбурге возложены на МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС).

«Находим покрышки и кирпичи»

Сегодня, 19 апреля, работники муниципального учреждения продемонстрировали, как ведутся работы по расчистке ливневой канализации в микрорайоне Уралмаш.

Как рассказал начальник участка МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Игорь Калиневич, работы по расчистке ливневой канализации в Екатеринбурге идут по графику и не прекращаются круглый год.

«Находим покрышки и кирпичи»

Зимой бригады рабочих чистят центральные трубопроводы ливневой канализации, которые расположены ниже уровня промерзания (2 метра), а с наступлением весны, когда оттаивают коммуникации, ведущие от поверхности дорог, начинаются работы по расчистке этих участков сети.

«При расчистке ливневой канализации используется две технологии — гидравлическая промывка и ручная очистка ливневой канализации. Гидропромывка применяется для уборки иловых отложений напором воды, крупный мусор, который забивает коммуникацию, прочищают вручную при помощи штангов — метровых труб, которые расклинивают засоры», — рассказал И. Калиневич.

«Находим покрышки и кирпичи»

В сутки спецтехника муниципального бюджетного учреждения откачивает из системы городской ливневой канализации 25-30 кубометров иловых отложений. За год эта цифра превышает 9 тыс. кубометров.

Каждую весну с таянием снега в городской ливневой канализации скапливается весь мусор, накопившийся на поверхности за зиму. В числе бытового мусора, который часто становится причиной засоров, работники называют сухие ветки, скошенную траву, алюминиевые банки и пластиковые бутылки. Иногда приходится извлекать из «ливневки» автомобильные покрышки, кирпичи и другой строительный мусор.

«Находим покрышки и кирпичи»

«Иногда ливневая канализация засоряется по причине изношенности сетей, есть участки, где вместо труб еще используются каменные дренажи. Здесь требуется реконструкция, и работа в этом направлении ведется. В частности, в этом году будет проведено обновление ливневой канализации по улице Братская. Но нужно понимать, что в период продолжительных или сильных дождей допускается скопление воды на проезжей части в течение 30-40 минут, так как в сильный ливень может просто не хватать пропускной способности канализации, хотя она в нормальном чистом состоянии», — уточнил И. Калиневич.

«Находим покрышки и кирпичи»

В разных районах города работниками ВОИС определены 350-400 участков ливневой канализации, которые находятся в низинах — местах, где скапливаются потоки воды. Эти участки проверяются два раза в год и при необходимости проводятся работы по их промывке.

В целом, по словам И. Калиневича, водоотведение организовано почти на всей протяженности улично-дорожной сети, что позволяет избегать большей части потопов в Екатеринбурге.

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