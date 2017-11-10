Реконструкцию Макаровского моста в Екатеринбурге завершат в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что реконструкция Макаровского моста будет завершена до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Макаровский мост сдадим раньше срока. На два года. Уже в конце этого года полностью откроем движение для автомобилей», — цитирует слова А.Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Как сообщал УрБК, реконструкция Макаровского моста началась в 2017 году.



Еще ранее пресс-служба администрации муниципалитета сообщала, что в ходе реконструкции Макаровский мост будет полностью разобран, и затем будет возведен новый путепровод с сохранением существующей архитектуры.