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Вчера, 16:25

Реконструкцию Макаровского моста в Екатеринбурге завершат в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что реконструкция Макаровского моста будет завершена до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Макаровский мост сдадим раньше срока. На два года. Уже в конце этого года полностью откроем движение для автомобилей», — цитирует слова А.Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Как сообщал УрБК, реконструкция Макаровского моста началась в 2017 году.

Еще ранее пресс-служба администрации муниципалитета сообщала, что в ходе реконструкции Макаровский мост будет полностью разобран, и затем будет возведен новый путепровод с сохранением существующей архитектуры.

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