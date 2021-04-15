Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 1 руб. 2 коп.

УрБК, Москва, 19.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос 0,69 коп., до 76,24 руб., курс евро — на 1 руб. 1,58 коп., до 91,47 руб.