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Вчера, 15:22

В Екатеринбурге до 1 октября ограничат движение по улице Мельникова

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге на несколько месяцев будет ограничено движение автотранспорта по улице Мельникова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Участки улицы будут перекрывать поэтапно в связи с реконструкцией сетей теплоснабжения МУП «Екатеринбургэнерго».

С 11 мая по 8 июня будет перекрыт участок от Верх-Исетского бульвара до улицы Синяева. С 9 июня до 28 июля — отрезок от улицы Синяева до улицы Нагорной. С 29 июля до 26 августа — участок от улицы Нагорной до улицы Синяева. С 27 августа до 1 октября — от улицы Нагорной до улицы Татищева.

Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех екатеринбуржцев сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

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