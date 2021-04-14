«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику

Корпорация «Атомстройкомплекс» запустила в Свердловской области испытания редкого для России горного комбайна (майнера) весом 110 т. Компания направила технику на карьеры, где добывается известняк, используемый при производстве извести и цемента. Горный комбайн работает следующим образом: майнер снимает слой породы толщиной до 35 см фрезой. Это позволяет получать сырье сразу в том виде, который можно загрузить в мельницу помола.



Как отмечает директор завода «Известь Сысерти» (входит в структуру группы компаний «Атомстройкомплекс») Виктор Ермолаев, использование этого агрегата при разработке недр позволяет отказаться от проведения взрывных работ.



«Такой способ сопряжен с шумом, организация взрыва на карьере требует большой подготовительной работы и согласований. Горный комбайн позволяет не использовать взрывные работы, а разрабатывать карьеры деликатно и экологично, не зависеть от внешних условий», — цитирует В. Ермолаева пресс-служба компании.







В «Атомстройкомплексе», в свою очередь, напомнили, что недавно под Сысертью был запущен новый цементный завод («АСК Цемент»), что позволяет повысить производительность труда и экологичность. Второе предприятие компании под Сысертью занимается производством извести.



«Сейчас у двух заводов общая производственная база, отсутствуют отходы — сырье потребляется целиком, без остатка; даже воду с карьеров мы не сбрасываем, а очищаем и используем в производстве — для этого построили специальный трубопровод. Применение горного комбайна станет важной точкой роста для формирующегося кластера экопроизводства стройматериалов в Сысерти, позволит оптимизировать производственный процесс», — отметили в компании.



В ноябре 2020 года на площадке строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге были представлены планы «Атомстройкомплекса» по созданию нового промышленного кластера под Сысертью. В корпорации отметили, что запуск нового цементного завода дал возможность для развития смежного сервиса — производства сухих строительных смесей, брусчатки, ЖБИ, фасовки и розничной торговли цементом. Это обеспечивает появление новых рабочих мест в малых городах области и рост экономических показателей. К примеру, запуск завода «АСК Цемент» дал региону 150 рабочих мест.







Ранее стало известно, что программисты «Атомстройкомплекса» разработали мобильное приложение «Атомикс», которое дает возможность заказывать строительные материалы на стройплощадки, сообщает пресс-служба девелопера.



Первыми к нему подключили бетонные заводы, чья продукция требует особой оперативности в доставке на стройки.



«Мы строим свои дома по монолитно-каркасной технологии, которая гарантирует высокую прочность и максимальный срок службы дома. Заливка бетона — важнейший процесс, который нельзя прерывать, поэтому одна из ключевых задач — обеспечить оперативную и своевременную поставку бетона на объекты. «Атомстройкомплекс» максимально контролирует производственную цепочку: у нас свой автопарк, свой новый современный цементный завод, щебень, а также свои бетонные заводы», — заявил исполнительный директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» (входит в группу компаний «Атомстройкомплекс») Алексей Кузнецов.







По его словам, приложение позволяет прорабу на стройке передать всю информацию диспетчеру бетонного завода об объеме, марке необходимого бетона и времени, когда он потребуется на объекте. Такая опция обеспечивает колоссальную экономию времени, человеческих ресурсов, исключает ошибки — все данные о потребителе, его объекте и заказе всегда видны как прорабу, так и диспетчеру завода, они не потеряются, а отслеживать статус заявки можно онлайн.



Мобильное приложение интегрировано с программным обеспечением бетонного завода. Каждый потребитель бетона получает индивидуальный аккаунт, в который вносятся условия договора — таким образом, потребителю видны только те позиции из ассортимента завода, которые предусмотрены его договором. Диспетчер бетонного завода, в свою очередь, также экономит время на заведении заявки и сверке данных.



«Хочешь сделать хорошо — сделай сам» — это главный принцип работы «Атомстройкомплекса». В группу компаний входят предприятия, позволяющие нам отвечать за весь цикл работ: от проектирования и эксплуатации недвижимости до собственных разработок информационных систем», — добавляет А. Кузнецов.



К лету в приложении «Атомикс» появится новая функция: возможность отслеживания трекинга каждого автобетоносмесителя на пути от завода до стройплощадки. В будущем «Атомстройкомплекс» планирует сделать приложение доступным не только для собственных подразделений, но и для других строительных компаний, которые также являются потребителями продукции заводов, входящих в структуру «Атомстройкомплекса».



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»