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Вчера, 15:14

«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику

Корпорация «Атомстройкомплекс» запустила в Свердловской области испытания редкого для России горного комбайна (майнера) весом 110 т. Компания направила технику на карьеры, где добывается известняк, используемый при производстве извести и цемента. Горный комбайн работает следующим образом: майнер снимает слой породы толщиной до 35 см фрезой. Это позволяет получать сырье сразу в том виде, который можно загрузить в мельницу помола.

Как отмечает директор завода «Известь Сысерти» (входит в структуру группы компаний «Атомстройкомплекс») Виктор Ермолаев, использование этого агрегата при разработке недр позволяет отказаться от проведения взрывных работ.

«Такой способ сопряжен с шумом, организация взрыва на карьере требует большой подготовительной работы и согласований. Горный комбайн позволяет не использовать взрывные работы, а разрабатывать карьеры деликатно и экологично, не зависеть от внешних условий», — цитирует В. Ермолаева пресс-служба компании.

«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику

В «Атомстройкомплексе», в свою очередь, напомнили, что недавно под Сысертью был запущен новый цементный завод («АСК Цемент»), что позволяет повысить производительность труда и экологичность. Второе предприятие компании под Сысертью занимается производством извести.

«Сейчас у двух заводов общая производственная база, отсутствуют отходы — сырье потребляется целиком, без остатка; даже воду с карьеров мы не сбрасываем, а очищаем и используем в производстве — для этого построили специальный трубопровод. Применение горного комбайна станет важной точкой роста для формирующегося кластера экопроизводства стройматериалов в Сысерти, позволит оптимизировать производственный процесс», — отметили в компании.

В ноябре 2020 года на площадке строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге были представлены планы «Атомстройкомплекса» по созданию нового промышленного кластера под Сысертью. В корпорации отметили, что запуск нового цементного завода дал возможность для развития смежного сервиса — производства сухих строительных смесей, брусчатки, ЖБИ, фасовки и розничной торговли цементом. Это обеспечивает появление новых рабочих мест в малых городах области и рост экономических показателей. К примеру, запуск завода «АСК Цемент» дал региону 150 рабочих мест.

«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику

Ранее стало известно, что программисты «Атомстройкомплекса» разработали мобильное приложение «Атомикс», которое дает возможность заказывать строительные материалы на стройплощадки, сообщает пресс-служба девелопера.

Первыми к нему подключили бетонные заводы, чья продукция требует особой оперативности в доставке на стройки.

«Мы строим свои дома по монолитно-каркасной технологии, которая гарантирует высокую прочность и максимальный срок службы дома. Заливка бетона — важнейший процесс, который нельзя прерывать, поэтому одна из ключевых задач — обеспечить оперативную и своевременную поставку бетона на объекты. «Атомстройкомплекс» максимально контролирует производственную цепочку: у нас свой автопарк, свой новый современный цементный завод, щебень, а также свои бетонные заводы», — заявил исполнительный директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» (входит в группу компаний «Атомстройкомплекс») Алексей Кузнецов.

«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику

По его словам, приложение позволяет прорабу на стройке передать всю информацию диспетчеру бетонного завода об объеме, марке необходимого бетона и времени, когда он потребуется на объекте. Такая опция обеспечивает колоссальную экономию времени, человеческих ресурсов, исключает ошибки — все данные о потребителе, его объекте и заказе всегда видны как прорабу, так и диспетчеру завода, они не потеряются, а отслеживать статус заявки можно онлайн.

Мобильное приложение интегрировано с программным обеспечением бетонного завода. Каждый потребитель бетона получает индивидуальный аккаунт, в который вносятся условия договора — таким образом, потребителю видны только те позиции из ассортимента завода, которые предусмотрены его договором. Диспетчер бетонного завода, в свою очередь, также экономит время на заведении заявки и сверке данных.

«Хочешь сделать хорошо — сделай сам» — это главный принцип работы «Атомстройкомплекса». В группу компаний входят предприятия, позволяющие нам отвечать за весь цикл работ: от проектирования и эксплуатации недвижимости до собственных разработок информационных систем», — добавляет А. Кузнецов.

К лету в приложении «Атомикс» появится новая функция: возможность отслеживания трекинга каждого автобетоносмесителя на пути от завода до стройплощадки. В будущем «Атомстройкомплекс» планирует сделать приложение доступным не только для собственных подразделений, но и для других строительных компаний, которые также являются потребителями продукции заводов, входящих в структуру «Атомстройкомплекса».

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

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