В Роспотребнадзоре рассказали о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

УрБК, Москва, 19.04.2021. Россия занимает 87 место в мире по среднесуточному числу выявляемых новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказала на общем собрании отделения медицинских наук РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Среднесуточная заболеваемость, вы видите, что на сегодняшний день для России это 87 позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется», — сказала А. Попова (цитата по ТАСС).
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