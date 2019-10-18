Поток туристов в Свердловскую область в 2020 году сократился вдвое. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала и. о. директора Центра развития туризма региона Надежда Шестакова.
«Свердловскую область не миновало снижение туристического потока. В 2017 году наш турпоток составил 1,3 млн человек, в 2018 году — 1,5 млн человек, в 2019 году — 1,6 млн человек, в 2020 году — 726 тыс. человек. Мы надеемся, что запущенные нами акции (в том числе по экономичному размещению на территории региона), программа кешбэка позволят нам выйти на те показатели турпотока, которые мы имели до начала пандемии», — заявила Н. Шестакова.
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