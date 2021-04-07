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ММК представил опыт внедрения системы АТАЧ на всероссийской конференции «Электронный документооборот 2021»

УрБК, Челябинск, 19.04.2021. Специалисты ПАО «ММК» представили опыт внедрения системы АТАЧ на всероссийской конференции «Электронный документооборот 2021», сообщает пресс-служба предприятия.

С докладом на мероприятии выступила старший менеджер управления финансовых ресурсов ПАО «ММК» Мария Овечкина. В начале выступления она отметила, что вопрос о смене системы возник после того, как топ-менеджеры Группы ММК отказались работать с СЭД.

Для ускорения процессов согласования и подписания документов ГК ММК после поисков остановилась на системе АТАЧ, разработанной для упрощения бизнес-процессов документооборота крупных промышленных предприятий.

Здесь собраны ключевые для топ-менеджеров опции в сочетании с удобством дружественного пользователю интерфейса. По словам Марии Овечкиной, АТАЧ позволил управлению финансовых ресурсов быстро и качественно согласовывать договоры, допсоглашения и аккредитивы между отделами.

В компаниях, где не установлены удобные для управленцев СЭД, замечания и комментарии к утверждаемым документам обсуждаются в электронной почте, после чего ответственный собирает и вносит все правки. АТАЧ упростил параллельное согласование внутри предприятия: пользователи одновременно редактируют документ онлайн с любого устройства и при необходимости сравнивают его версии без загрузки в Word.

Например, осуществление валютного контроля происходит на этапе визирования документов. В маршрут согласования добавляется ответственный за контрагента сотрудник, который привязывает утвержденный договор к паспорту сделки. Платежи оплачиваются автоматически после согласования паспортов руководителями. Также АТАЧ ускоряет претензионную работу с контрагентами, позволяя подписывать документы облачной усиленной квалифицированной подписью.

«У нас несколько ERP-систем: 1С, OeBS, однако они подключены не ко всем предприятиям. В результате мы не все документы можем реализовать в OeBS быстро и в таком удобном формате, так как ERP-система — это база для точечных операционных вещей», — отметила представитель ПАО «ММК».

Первое крупное внедрение АТАЧ прошло в Группе компаний ММК, где система используется в более чем 60 обществах. В 2020 году в АТАЧ создано и утверждено свыше 1,2 млн приказов, поручений, договоров и других видов документов. Топ-менеджмент предприятия считает преимуществом системы ее быстродействие, удобство интерфейса и доступ с любого устройства.

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