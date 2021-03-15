Южный Урал попал в топ-10 регионов РФ по числу выданных в I квартале 2021 года потребкредитов

УрБК, Челябинск, 19.04.2021. В I квартале 2021 года в Челябинской области было выдано 101 тыс. 509 потребительских кредитов, что на 9,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (111 тыс. 799 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположилась Москва (191 тыс. ед.), на втором — Московская область (165,8 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (139,7 тыс. ед.), на четвертом — Республика Башкортостан (125,8 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Республика Татарстан (124,4 тыс. ед.).
В целом по стране в I квартале 2021 года было выдано 3,61 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (4,04 млн ед.).
Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, тенденция консервативного подхода со стороны банков в розничном кредитовании остается неизменной. Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР). При этом, по словам А. Викулина, если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением ПКР с помощью снижения процентной ставки и других бонусов, рост выдачи потребкредитов оказался весьма существенным.
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