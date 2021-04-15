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В Свердловской области выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 апреля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 84 тыс. 934 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 946. За сутки из больниц выписано 119 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 78 тыс. 492 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 589 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 710 тыс. 690 человек. За сутки зарегистрировано 346 летальных случаев (всего 105 тыс. 928), выздоровели 6 тыс. 818 человек (всего 4 млн 333 тыс. 598).

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