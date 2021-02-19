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В Челябинске задержали троих местных жителей по подозрению в краже драгметаллов стоимостью более 3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 19.04.2021. В Челябинской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону задержали троих местных жителей, которые подозреваются в краже и незаконном обороте драгоценных металлов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники, работая в шахте по добыче драгметаллов в Бурятии, похитили золотосодержащий концентрат, стоимость которого составляет более 3 млн руб. В дальнейшем они планировали сбыть похищенное в Челябинске, но их задержали правоохранители.

В отношении троих мужчин возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 5 статьи 191 УК РФ «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга».

В региональном ГУ МВД уточняют, что на данный момент устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности этих граждан, а также их возможные соучастники.

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