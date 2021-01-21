Банк России ограничил работу 36 ломбардов на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Свердловской области 51 ломбард прошел проверку ЦБ РФ на соответствие требованиям закона и попал в государственный реестр регулятора. Теперь эти организации предоставляют услуги без ограничений.



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, в то же время оставшиеся 36 региональных ломбардов продолжают проходить проверку регулятором.



«С 10 апреля их работа ограничена: они не могут заключать новые договоры и продлевать старые до тех пор, пока не войдут в новый реестр ломбардов. Подать соответствующие документы они могут до 9 июля 2021 года. Если действующая организация не уложится в указанный срок, то не сможет называться ломбардом», — говорится в сообщении.



«Банк России и раньше вел реестр ломбардов на основании данных ЕГРЮЛ. Сейчас же регулятор, прежде чем включить ломбард в реестр, проверяет организацию на соответствие юридического лица, его должностных лиц и собственников требованиям, установленным законом», — отметила начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Наталья Мокшина.



По ее словам, это сделано для защиты потребителей и финансового рынка от недобросовестных участников и мошенников.