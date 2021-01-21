Банк России ограничил работу 36 ломбардов на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Свердловской области 51 ломбард прошел проверку ЦБ РФ на соответствие требованиям закона и попал в государственный реестр регулятора. Теперь эти организации предоставляют услуги без ограничений.
Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, в то же время оставшиеся 36 региональных ломбардов продолжают проходить проверку регулятором.
«С 10 апреля их работа ограничена: они не могут заключать новые договоры и продлевать старые до тех пор, пока не войдут в новый реестр ломбардов. Подать соответствующие документы они могут до 9 июля 2021 года. Если действующая организация не уложится в указанный срок, то не сможет называться ломбардом», — говорится в сообщении.
«Банк России и раньше вел реестр ломбардов на основании данных ЕГРЮЛ. Сейчас же регулятор, прежде чем включить ломбард в реестр, проверяет организацию на соответствие юридического лица, его должностных лиц и собственников требованиям, установленным законом», — отметила начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Наталья Мокшина.
По ее словам, это сделано для защиты потребителей и финансового рынка от недобросовестных участников и мошенников.
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2021. На 1 октября 2020 года в Свердловской области было зарегистрировано 96 ломбардов. За ...14.10.2020 Количество займов в ломбардах Среднего Урала в январе-июне снизилось на 7%
За I полугодие 2020 года ломбарды в Свердловской области заключили 364 тыс. договоров займа, что на 7% меньше, чем год ...14.10.2020 Количество займов в ломбардах Среднего Урала в январе-июне снизилось на 7%
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2020. За I полугодие 2020 года ломбарды в Свердловской области заключили 364 тыс. договоров ...02.10.2017 За два года в Свердловской области ликвидировали 81 ломбард
За период с 2015 по 2017 год в Свердловской области был ликвидировали 81 ломбард. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе ...12.10.2015 Половина свердловских ломбардов имеет проблемы с отчетностью перед ЦБ
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2015. Порядка 50% ломбардов региона до сих пор не сдают отчетность ЦБ, а также допускают в ...