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В Екатеринбурге будут судить местного жителя за мошенничество с продажами автомобилей с пробегом на сумму более 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 16,2 млн руб. под предлогом реализации автомобилей с пробегом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый занимался куплей-продажей автомобилей с пробегом. В 2016 году у него возник корыстный умысел на хищение чужого имущества. Он сказал своему знакомому, что окажет тому помощь в реализации иномарки по интересующей продавца цене. После этого, получив документы на автомобиль и оба комплекта ключей, обвиняемый продал его. Полученные средства свердловчанин потратил на свои нужды.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах».

Отмечается, что в период с 2016 по 2019 год обвиняемый завладел 15 автомобилями на общую сумму более 16,2 млн руб.

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