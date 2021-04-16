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Руководство екатеринбургского банка «НЕЙВА» выдвинуло свои версии об отзыве лицензии

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА» Павел Ефремов выдвинул две версии о том, почему Банк России отозвал лицензию у финансово-кредитного учреждения.

«Есть, конечно, мысли о реальных причинах. Начиная с банального рейдерства в пользу эффективных менеджеров АСВ и заканчивая конспирологией, что таким образом обрубили проект по добавлению в экосистему сервисов для малого и среднего бизнеса одного отечественного ИТ-гиганта банковских услуг — сделка с банком находилась в финальной стадии и в ближайшее время возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков», — написал Павел Ефремов на своей странице в Facebook.

С претензиями, которые ЦБ РФ официально выдвинул к «НЕЙВЕ», зампредседателя правления банка не согласен. По его словам, за последние 12 месяцев финансово-кредитное учреждение получило три предписания от регулятора. Первое — в ноябре 2020 года в связи с выводом одного кредита для малого и среднего бизнеса из ПОС и досозданием резервов на 1 млн руб. Второе предписание банку было выдано в январе 2021 года из-за нарушений в отчетности. Третье было получено 14 апреля — об ограничении суммы продажи иностранной валюты до определенной суммы в месяц. На следующий день «НЕЙВА» ответила, что исполнит данное предписание.

«Очевидно, что решение об отзыве было принято заранее и это предписание об ограничении обмена валюты было нужно исключительно для формальной возможности произвести отзыв и написать в пресс-релизе, что банк якобы имел от регулятора предписания. Сказать, что банк не боролся с сомнительными операциями при обмене валюты, я тоже не могу», — отметил П. Ефремов.

Утром 16 апреля 2021 года Банк России объявил об отзыве лицензии у банка «НЕЙВА». По решению ЦБ РФ там назначена временная администрация. Впоследствии финансовое учреждение будет ликвидировано.

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