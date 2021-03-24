Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 935 тыс. руб. заемных средств. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



По словам заявителя, ему позвонил представившийся сотрудником службы безопасности банка мужчина. Он сказал пенсионеру, что злоумышленники оформили на его имя онлайн-заявку на кредит, и для отмены операции нужно проехать в отделение банка и оформить кредит, а полученные деньги перевести на «защищенный» счет. Заявитель поверил аферисту, оформил кредиты в нескольких банках и перевел полученные средства на указанные счета.



В итоге сумма ущерба, причиненного мужчине, составила 935 тыс. руб.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудники угрозыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.