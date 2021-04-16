Самострой над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге начнут сносить в октябре 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Арбитражный суд Свердловской области предоставил ООО «Промавтосервис» (собственник самовольной постройки над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге) отсрочку по сносу здания на шесть месяцев.
Как сообщается в резолютивной части решения свердловского арбитража, «Промавтосервису» предоставлена отсрочка исполнения решения суда, касающегося сноса здания рядом с перекрестком улиц 8 Марта — Большакова, до 25 октября 2021 года.
Как сообщал УрБК, ранее сама компания обратилась с просьбой дать отсрочку для сноса самовольной постройки над станцией метро «Бажовская».
В декабре 2019 года Арбитражный суд Свердловской области обязал ООО «Промавтосервис» вернуть администрации Екатеринбурга земельный участок, на котором возведено строение. Компания взяла этот участок в аренду, и по условиям договора на этой территории запрещалось возводить объекты капстроительства. Несмотря на это ООО «Промавтосервис» построило на участке двухэтажный автоцентр.
16 июня 2020 года Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе предыдущие решения Арбитражного суда Свердловской области и апелляционного суда — вернуть участок в собственность администрации Екатеринбурга, а все незаконно возведенные на нем строения снести.
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