МВД пригрозило выдворением из РФ не покинувшим страну до 15 июня нелегальным мигрантам

УрБК, Москва, 19.04.2021. МВД России потребовало от стран СНГ, чтобы их нелегально пребывающие на территории РФ граждане до 15 июня покинули страну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя главы ведомства Александра Горового.



Согласно статистике МВД, продемонстрированной на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества, на сегодняшний день в РФ пребывает более 332 тыс. нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тыс. — из Таджикистана, 152 тыс. — с Украины, 120 тыс. — из Азербайджана, 115 тыс. — из Киргизии, 61 тыс. — из Армении, 56 тыс. — из Молдавии, 49 тыс. — из Казахстана.



«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», — заявил А. Горовой.



Напомним, что декабре президент РФ Владимир Путин продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с пандемией COVID-19 до 15 июня 2021 года.



Отметим, что в этом месяце появилась информация о разработке МВД законопроекта, позволяющего иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, вопреки имеющимся нарушениям.