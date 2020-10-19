Распадская угольная компания начала утилизацию метана на шахте «Алардинская»

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021 Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) запустила первые утилизационные установки на шахте «Алардинская», в июне аналогичное оборудование запустится и на шахте «Ерунаковская-VIII».



Как сообщает управление по связям с общественностью РУК, запуск первых утилизационных установок — часть масштабной экологической программы по утилизации метана, которая реализуется на предприятиях компании. Инвестиции в оборудование только для шахты «Алардинская» составили 120 млн руб.







«Проект на «Алардинской» осуществляется в два этапа. На первом этапе метан, откачиваемый из шахты, утилизируется с помощью двух установок факельного типа немецкой фирмы А-ТЕС. Производительность каждой — до 50 кубометров метано-воздушной смеси в минуту. На втором этапе РУК будет использовать получаемую от утилизации тепловую энергию для обогрева воздуха, подаваемого в горные выработки. Для этого в 2022 году на «Алардинской» планируется построить современную газовую котельную», — рассказали в компании.







Метан (СН4) — взрыво- и пожароопасный газ, выделяющийся из угольных пластов при их отработке. Он входит в число парниковых газов, влияющих на глобальное изменение климата.



Для уменьшения содержания метана в забоях и обеспечения безопасного ведения горных работ компания применяет различные виды дегазации. Экологическая стратегия угольных предприятий РУК до 2030 года предполагает утилизацию 75% метана, получаемого в ходе этого процесса, уточняют в управлении по связям с общественностью компании.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа