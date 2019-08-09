Объем вкладов в иностранной валюте в уральских банках за год сократился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. На 1 января 2021 года доля вкладов в иностранной валюте в уральских банках составляет 7,7%, говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



«Доля вкладов населения в иностранной валюте в кредитных организациях Уральского федерального округа за 2020 год не изменилась, составив 7,7%. Объем вкладов в иностранной валюте сократился на 6%», — говорится в сообщении АСВ.