Объем вкладов в иностранной валюте в уральских банках за год сократился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. На 1 января 2021 года доля вкладов в иностранной валюте в уральских банках составляет 7,7%, говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
«Доля вкладов населения в иностранной валюте в кредитных организациях Уральского федерального округа за 2020 год не изменилась, составив 7,7%. Объем вкладов в иностранной валюте сократился на 6%», — говорится в сообщении АСВ.
На 1 июля 2019 года объем вкладов в банках Уральского федерального округа (УрФО), выраженных в иностранной валюте, ...09.08.2019 Объем валютных вкладов в банках УрФО в I полугодии сократился на 17%
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. На 1 июля 2019 года объем вкладов в банках Уральского федерального округа (УрФО), ...07.03.2013 ГК «АСВ»: объем вкладов в рублях в банках УрФО вырос на 22%
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2013. По состоянию на 1 января 2013 года прирост вкладов населения в самостоятельных банках ...13.08.2010 Доля вкладов в иностранной валюте в банках России продолжит сокращаться
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» констатирует продолжающееся сокращение доли депозитов в ...13.08.2010 ГК «Агентство по страхованию вкладов»: К началу 2011 года доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 17—19%
УрБК, Москва, 13.08.2010. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» констатирует продолжающееся ...