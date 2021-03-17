Оборот строительных организаций на Среднем Урале за год снизился почти на 23%

Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-марте 2021 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.



Наиболее сильно упал оборот в производстве бумаги и бумажных изделий — за указанный период он снизился на 56,2%.



Помимо этого, серьезное снижение затронуло сферы «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (минус 53,8%), «строительство» (минус 22,7%), «производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха» (минус 21%), «деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» (минус 14,7%).



При этом за указанный период значительнее всего вырос оборот у организаций, осуществляющих производство металлургическое (плюс 39,9%), производство химических веществ и химических продуктов (плюс 39,2%), торговлю оптовую и розничную автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (плюс 31%), производство напитков (плюс 25,3%).