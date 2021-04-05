В Челябинской области одобрили 17 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 16.04.2021. На 8 апреля жители Челябинской области подали 25 тыс. 701 заявку на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 17 тыс. 022 уже одобрены, по 6 тыс. 905 получены отказы.



Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.