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Оборот строительных организаций в Свердловской области за год снизился почти на 23%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-марте 2021 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Наиболее сильно упал оборот в производстве бумаги и бумажных изделий — за указанный период он снизился на 56,2%.

Помимо этого, серьезное снижение затронуло сферы «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (минус 53,8%), «строительство» (минус 22,7%), «производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха» (минус 21%), «деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» (минус 14,7%).

При этом за указанный период значительнее всего вырос оборот у организаций, осуществляющих производство металлургическое (плюс 39,9%), производство химических веществ и химических продуктов (плюс 39,2%), торговлю оптовую и розничную автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (плюс 31%), производство напитков (плюс 25,3%).

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