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Вчера, 16:58

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 584 человека

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. По состоянию на 16 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 64 тыс. 415 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 15 апреля число безработных составляло 64 тыс. 999 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 584 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,06%.

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