В Екатеринбурге введут особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. В Екатеринбурге с 26 апреля 2021 года установят особый противопожарный режим.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, соответствующее решение принято по итогам заседания, которое провел и. о. главы города Игорь Сутягин.



По условиям противопожарного режима будет запрещено посещение лесов и торфомассивов, а также въезд на их территорию транспортных средств.



«Кроме того, запрещается использовать открытый огонь при проведении различных работ в лесах и торфополях и проводить сельскохозяйственный пал в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или в случае объявления штормового предупреждения», — говорится в сообщении.



Главам районных администраций в период особого режима поручено организовать информирование населения о пожарной обстановке и необходимости строгого соблюдения правил безопасности и обеспечения сохранности лесов.



Администрация Екатеринбурга совместно с силами ГУ МЧС по Свердловской области, МСАУ «Екатеринбургское лесничество» и ГКУ СО «Дирекция лесных парков» за последние годы выработала действенный механизм предупреждения и ликвидации пожаров. Проводится противопожарное обустройство особо опасных участков городских лесов, находящихся вблизи населенных пунктов.



Кроме того, особое внимание муниципалитет уделяет населенным пунктам, наиболее подверженным в весенне-летний период угрозе распространения природных пожаров. В их числе — Северка, Садовый, Березит, Верхнемакарово, Исток, Горный Щит, Зеленый бор и Шабровский.