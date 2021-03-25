Группа УБРиР возглавила рейтинг банков Среднего Урала по размеру кредитного и депозитного портфелей

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Финансовая группа УБРиР (в нее входят Уральский банк реконструкции и развития и Вуз-банк) заняла первое место в рейтинге по размеру и темпу роста кредитного и депозитного портфелей по итогам 2020 года среди региональных банков.



Как сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации, составители топ-листа — издание «Деловой квартал» — опирались на открытые источники по банковскому рынку.



Общий кредитный портфель Группы «УБРиР», в структуру которого входят физлица и корпоративные клиенты, на 1 января 2021 года составил 75,1 млрд руб., что на 24% больше показателей предыдущего года. Общий депозитный портфель, учитывающий средства частных клиентов и юрлиц, также вырос за год на 8,6% и на 1 января 2021 года составил 142,1 млрд руб.



В марте 2021 года Банк России включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Всего в рейтинг ЦБ РФ вошло 22 банка, причем УБРиР — единственный из уральского региона. Уральский банк реконструкции и развития входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 апреля 2021 года) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 год). По итогам 2020 года банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Отмечается, что Группа «УБРиР» входит в реестр участников системы страхования вкладов: все средства физлиц и юрлиц до 1,4 млн руб. застрахованы.