Россиянам с сентября могут предоставить возможность подать заявление о банкротстве через «Госуслуги»

УрБК, Москва, 16.04.2021. Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который подразумевает предоставление россиянам возможности банкротиться во внесудебном порядке через портал «Госуслуг». Об этом сообщают «Известия».
По данным газеты, ведомство разработало законопроект «О внесении изменений в закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части реализации возможности подачи гражданином заявления о признании его банкротом во внесудебном порядке в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг».
На данный момент заявление о банкротстве подается по месту жительства или пребывания в МФЦ. После этого на сайте ФССП сведения о возбуждении такой процедуры включают в единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В ином случае гражданину возвращают поданное им заявление с указанием причины возврата.
В документе говорится, что возможность подать заявление через «Госуслуги» «позволит сократить временные издержки и повысить доступность процедуры внесудебного банкротства для граждан».
Замминистра экономического развития Илья Торосов отметил, что эта инициатива является продолжением цифровизации государственных услуг. В министерстве рассчитывают, что законопроект будет принят уже в сентябре этого года.
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