Россиянам с сентября могут предоставить возможность подать заявление о банкротстве через «Госуслуги»

УрБК, Москва, 01.09.2020. С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве», которые дают ...

В России вступил в силу закон об упрощении процедуры банкротства граждан

Закон о банкротстве физлиц может быть принят после объединения ВС РФ и ВАС РФ

УрБК, Москва, 29.10.2013. Госдума может принять законопроект о банкротстве физических лиц после завершения процесса ...