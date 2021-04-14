Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 43 коп., евро — на 1 руб. 77 коп.

УрБК, Москва, 16.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился 1 руб. 43 коп., до 75,55 руб., курс евро — на 1 руб. 77 коп., до 90,46 руб.