В Екатеринбурге в рамках выставки «ЛЕТО-2021» обсудили перспективы выхода туротрасли из кризиса

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. В Екатеринбурге на площадке «Ельцин Центра» открылась международная туристская выставка «ЛЕТО-2021».
В мероприятии традиционно принимают участие представители органов власти, консулы стран, заинтересованных в сотрудничестве со Свердловской областью, и представители турбизнеса. Поэтому кроме тематических стендов мероприятие насыщено панельными дискуссиями. Отдельный блок выставки посвящен презентациям альтернативных направлений для отдыха за границей: Болгария, Израиль, Малайзия и другие.
«Несмотря на возникшие в туротрасли сложности, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы стоим на пороге принятия нового национального проекта — «Туризм и индустрия гостеприимства». Принятие проекта было анонсировано в прошлом году. Он позволит перезагрузить всю туристическую сферу страны. У нас появились беспрецедентные меры, которые позволили туристической отрасли сохраниться и разработать новые продукты, связанные с путешествиями по России. Эти продукты мы сегодня и обсудим с коллегами, обменяемся опытом», — рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Также она добавила, что участники мероприятия обсудят и подготовку Екатеринбурга к новому деловому сезону, который в прошлом году был сорван из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, в свою очередь, отметил, что мероприятие было запланировано еще до приостановки чартерных рейсов из Турции и Танзании. Однако после принятия решения об ограничении полетов тема дискуссий была изменена. Представители турбизнеса планируют в экстренном порядке обсудить варианты для минимизации потерь в отрасли.
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