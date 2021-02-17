УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:09

В Екатеринбурге в рамках выставки «ЛЕТО-2021» обсудили перспективы выхода туротрасли из кризиса

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. В Екатеринбурге на площадке «Ельцин Центра» открылась международная туристская выставка «ЛЕТО-2021».

В мероприятии традиционно принимают участие представители органов власти, консулы стран, заинтересованных в сотрудничестве со Свердловской областью, и представители турбизнеса. Поэтому кроме тематических стендов мероприятие насыщено панельными дискуссиями. Отдельный блок выставки посвящен презентациям альтернативных направлений для отдыха за границей: Болгария, Израиль, Малайзия и другие.

«Несмотря на возникшие в туротрасли сложности, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы стоим на пороге принятия нового национального проекта — «Туризм и индустрия гостеприимства». Принятие проекта было анонсировано в прошлом году. Он позволит перезагрузить всю туристическую сферу страны. У нас появились беспрецедентные меры, которые позволили туристической отрасли сохраниться и разработать новые продукты, связанные с путешествиями по России. Эти продукты мы сегодня и обсудим с коллегами, обменяемся опытом», — рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Также она добавила, что участники мероприятия обсудят и подготовку Екатеринбурга к новому деловому сезону, который в прошлом году был сорван из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, в свою очередь, отметил, что мероприятие было запланировано еще до приостановки чартерных рейсов из Турции и Танзании. Однако после принятия решения об ограничении полетов тема дискуссий была изменена. Представители турбизнеса планируют в экстренном порядке обсудить варианты для минимизации потерь в отрасли.

Международная туристская выставка «ЛЕТО-2021» продлится в Екатеринбурге до 17 апреля 2021 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 10:24 ММК примет участие в туристской выставке «ЛЕТО-2021» в Екатеринбурге

УрБК, Магнитогорск, 16.04.2021. Сегодня в Екатеринбурге открывается международная туристская выставка «ЛЕТО-2021». На ...

17.02.2021 Международную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируют провести в традиционном формате

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Международную промышленную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируется ...

30.09.2020 В Екатеринбурге пройдет туристическая выставка EXPOTRAVEL-2020

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2020. В Екатеринбурге со 2 по 3 октября на площадке «Ельцин Центра» пройдет Международная ...

01.12.2014 Представители уральского турбизнеса внесли предложения в проект нового закона о туризме

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2014. Представители уральского туристического бизнеса внесли свои предложения в проект ...

21.09.2010 Выставка Leisure открывается в Москве

С 21 по 24 сентября в Москве пройдет международная туристическая выставка отдых Leisure в рамках московской ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей17.03.2021Эксперимент забуксовал18.03.2021Последняя пауза регулятора17.03.2021Господдержка не для всех19.03.2021Дорогой мусор
Архив новостей
Апрель 2021 (394)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18