Клиенты СКБ-банка получили возможность совершать покупки с помощью сервиса Кошелек Pay картами Visa

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. У клиентов СКБ-банка появилась возможность совершать покупки с помощью сервиса бесконтактной оплаты Кошелек Pay картами Visa по всему миру любыми смартфонами на базе Android, в том числе и новыми моделями Huawei и Honor. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
«Сервис Кошелек Pay встроен в мобильное приложение для хранения дисконтных и банковских карт «Кошелек». Чтобы начать пользоваться платежным сервисом, необходимо скачать бесплатное приложение на свой смартфон и добавить банковскую карту Visa от СКБ-банка вручную или считать ее с помощью NFC-модуля смартфона», — говорится в сообщении.
В приложение «Кошелек» также можно добавить уже существующие в пластике дисконтные карты магазинов, сфотографировав их с обеих сторон, или выпустить новые карты непосредственно в приложении — сразу в мобильном формате. Таким образом, чтобы оплачивать покупки и получать скидки в магазинах, клиенту больше не нужно будет брать с собой пластик — карты всегда будут под рукой в его телефоне.
«Сервис Кошелек Pay сертифицирован на соответствие стандартам безопасности международных платежных систем: данные карты зашифрованы надежными алгоритмами и благодаря технологии токенизации при оплате реквизиты карты не передаются продавцу», — рассказали в пресс-службе СКБ-банка.
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