Банк «НЕЙВА» до отзыва лицензии получил предписание об ограничении объема валютных операций

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. В начале текущей недели банк «НЕЙВА» получил от Банка России одно предписание об ограничении объема операций по продаже иностранной валюты до 2,2 млрд руб. в месяц.



Как сообщили в пресс-службе банка, это предписание было исполнено.



«Очевидно, регулятор проводит крайне жесткую политику... Подчеркнем, «дыр» в балансе банка нет, все активы в основной массе сосредоточены в высоколиквидных инструментах — либо это наличные в кассе, либо средства в ЦБ, либо вложения в ОФЗ — банк всегда соблюдал низкорисковую политику. Кредитный портфель достаточно небольшой и надежный — чуть больше 1 млрд руб.», — говорится в сообщении.



В настоящее время в «НЕЙВЕ» ждут информацию от Агентства по страхованию вкладов о том, через какой банк-агент будут проводиться выплаты физическим лицам, а также предприятиям среднего и малого бизнеса, подпадающим под систему страхования вкладов в пределах 1,4 млн. руб. В течение двух недель АСВ должно начать выплаты. Остальные средства будут возвращаться временной администрацией в рамках процесса ликвидации банка.



Напомним, об отзыве лицензии у банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге стало известно сегодня. Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА» допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».