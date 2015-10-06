УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:41

Банк «НЕЙВА» до отзыва лицензии получил предписание об ограничении объема валютных операций

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. В начале текущей недели банк «НЕЙВА» получил от Банка России одно предписание об ограничении объема операций по продаже иностранной валюты до 2,2 млрд руб. в месяц.

Как сообщили в пресс-службе банка, это предписание было исполнено.

«Очевидно, регулятор проводит крайне жесткую политику... Подчеркнем, «дыр» в балансе банка нет, все активы в основной массе сосредоточены в высоколиквидных инструментах — либо это наличные в кассе, либо средства в ЦБ, либо вложения в ОФЗ — банк всегда соблюдал низкорисковую политику. Кредитный портфель достаточно небольшой и надежный — чуть больше 1 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В настоящее время в «НЕЙВЕ» ждут информацию от Агентства по страхованию вкладов о том, через какой банк-агент будут проводиться выплаты физическим лицам, а также предприятиям среднего и малого бизнеса, подпадающим под систему страхования вкладов в пределах 1,4 млн. руб. В течение двух недель АСВ должно начать выплаты. Остальные средства будут возвращаться временной администрацией в рамках процесса ликвидации банка.

Напомним, об отзыве лицензии у банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге стало известно сегодня. Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА» допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:21 АСВ начнет выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «НЕЙВА» 30 апреля

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам ...

Вчера, 12:02 ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «НЕЙВА»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского банка «НЕЙВА», сообщает ...

Вчера, 09:26 ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА»

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского ...

06.10.2015 Центробанк отозвал лицензию у Банка ИТБ

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2015. Приказом Банка России от 06.10.2015 отозвана лицензия на осуществление банковских ...

30.09.2013 ЦБ: высокорискованная кредитная политика и недостоверная отчетность ОАО «АБ «Пушкино» привели к отзыву лицензии

УрБК, Москва, 30.09.2013. Высокорискованная кредитная политика, недостоверная отчетность, скрывающая отрицательный ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей17.03.2021Эксперимент забуксовал18.03.2021Последняя пауза регулятора17.03.2021Господдержка не для всех19.03.2021Дорогой мусор
Архив новостей
Апрель 2021 (394)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18