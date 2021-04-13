На Среднем Урале выявлено 124 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 16 апреля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 84 тыс. 588 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 15 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 909. За сутки из больниц выписано 135 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 78 тыс. 112 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 995 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 684 тыс. 148 человек. За сутки зарегистрировано 397 летальных случаев (всего 104 тыс. 795), выздоровели 9 тыс. 109 человек (всего 4 млн 310 тыс. 557).