УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 13:16

Рационализаторы повышают эффективность ММК

Рационализаторы повышают эффективность ММКВ 2020 году экономический эффект от внедренных на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) рационализаторских предложений составил 604,9 млн руб., что на 19,8 млн руб. больше, чем в 2019 году.

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, несмотря на сложившуюся в России и мире в 2020 году неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, а также введенные ограничения, рационализаторская и изобретательская деятельность в Группе компаний ПАО «ММК» не прекращалась и развивалась.

«В 2020 году на рассмотрение экспертных комиссий было подано 4984 идеи, из которых к внедрению было одобрено 3814. Несмотря на некоторое снижение общего количества поданных идей по отношению к предыдущему году, доля идей, принятых к внедрению, в 2020 году выросла до 76,5% (по сравнению с 68,5% годом ранее), что говорит о более высоком качестве проработки предложений», — говорится в сообщении.

Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений в 2020 году составил 604,9 млн руб., что на 19,8 млн руб. больше, чем в 2019 году. Авторам рационализаторских предложений выплачено в качестве вознаграждения свыше 22,7 млн руб.

Помимо этого, в 2020 году были получены 4 патента на изобретения и 2 свидетельства на программу для ЭВМ.

По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, рационализаторская деятельность включена в список приоритетных направлений развития ПАО «ММК».

«Сегодня весь крупный бизнес в России и за рубежом ориентирован на инновации. Поэтому и мы у себя в компании уделяем особое внимание развитию рационализации и изобретательства. Выдвигаемые нашими новаторами идеи развивают существующие технологии для их более эффективного использования в современных условиях, а разработанная на предприятии система подачи и внедрения предложений доказала свою эффективность. Можно с уверенностью говорить о росте количества и качества подаваемых предложений и снижении временных затрат на их внедрение», — отметил Павел Шиляев.

Для развития творческого потенциала сотрудников и мотивации работников к проявлению инициативы руководство ПАО «ММК» организует конкурсы, семинары, выставки и другие мероприятия. Ежеквартально в структурных подразделениях проводятся конкурсы на «Лучшую идею по решению проблемных тем» с присвоением призовых мест и материальным поощрением авторов.

Кроме того, каждый год проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» с награждением 16 лучших рационализаторов и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК», определяемое в четырех категориях: «Экономия материально-технических ресурсов», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Энергосбережение» и «Предложения, относящиеся к снижению расходных коэффициентов при производстве». В каждой категории присуждаются I, II и III места, а также определяется лучшее рационализаторское предложение из всех категорий.

Отметим, что другим приоритетным направлением развития ММК является природоохранная деятельность. Ранее стало известно, что в 2020 году затраты комбината на реализацию экологической программы составили более 7 млрд руб., из них свыше 4 млрд руб. — инвестиции в строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников подчеркивает, что сегодня экология — ключевой приоритет для предприятия. Именно поэтому, осуществляя техническое перевооружение, компания уделяет особое внимание достижению экологической безопасности и применению наилучших доступных технологий.

Отмечается, что природоохранные инвестиции ММК доказывают свою эффективность. Так, реализация мероприятий экологической программы в 2020 году позволила снизить валовые выбросы в атмосферу на 19,6 тыс. т по сравнению с 2019 годом (до 177,4 тыс. т), а удельные — на 4% (до 17,2 кг/тонну металлопродукции). Кроме того, в аглошихте в качестве вторичных материальных ресурсов было использовано 1,91 млн т отходов производства, а на специализированных установках переработано 10,055 млн т отвальных шлаков.

В соответствии с Экологической программой ПАО «ММК» в 2020 году были выполнены 78 технических мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. Еще по восьми мероприятиям работы продолжаются.

Другое важное направление природоохранных инвестиций в минувшем году — установка систем пылеподавления на открытом и закрытом складах железорудного сырья в цехе подготовки аглошихты, а также системы пылеподавления на вагоноопрокидывателе и дробильном отделении углеподготовительного цеха.

«Кроме того, необходимо отметить реконструкцию системы водоотведения доломитового карьера в шламохранилище № 2. В рамках экологического проекта по откачке грунтовых вод со дна доломитового карьера в цехе «Рудник» введены в работу новый протяженный водоотвод и насосное оборудование мощностью 500 кубических метров/час, которое постоянно перекачивает воду в шламохранилище № 2, представляющее собой техногенное месторождение. Теперь вода со дна доломитового карьера используется горно-обогатительным производством. Тем самым доломитовый карьер был полностью избавлен от возможных затоплений, а главное — удалось решить многолетнюю экологическую проблему и прекратить сброс воды со дна доломитового карьера в местные реки», — говорилось в сообщении.

Помимо этого, в 2020 году продолжилось строительство новых природоохранных сооружений в рамках возводимых новых производственных комплексов. Речь, в частности, о природоохранных объектах новой коксовой батареи № 12 и реконструируемого цеха улавливания и переработки химических продуктов.

Фото предоставлено пресс-службой ММК

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
15.04.2021 Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК в 2020 году составил более 600 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 15.04.2021. В 2020 году экономический эффект от внедренных на Магнитогорском металлургическом ...

09.04.2021 ММК инвестировал в природоохранную деятельность более 7 млрд рублей в 2020 году

УрБК, Магнитогорск, 09.04.2021. В 2020 году затраты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на ...

25.08.2020 Экономический эффект от рационализаторских предложений на ММК в 2020 году составил 317 млн рублей

УрБК, Челябинск, 25.08.2020. ПАО «ММК» получило в I полугодии 2020 года экономический эффект на сумму 317 млн руб. от ...

07.02.2020 Экономический эффект от рацпредложений на ММК за год вырос почти на 30%

УрБК, Магнитогорск, 07.02.2020. Экономический эффект от внедренных на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) ...

29.06.2018 Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК увеличился на 20%

УрБК, Магнитогорск, 29.06.2018. Суммарный экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений на ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей17.03.2021Эксперимент забуксовал18.03.2021Последняя пауза регулятора17.03.2021Господдержка не для всех19.03.2021Дорогой мусор
Архив новостей
Апрель 2021 (394)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18