Рационализаторы повышают эффективность ММК

В 2020 году экономический эффект от внедренных на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) рационализаторских предложений составил 604,9 млн руб., что на 19,8 млн руб. больше, чем в 2019 году.



Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, несмотря на сложившуюся в России и мире в 2020 году неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, а также введенные ограничения, рационализаторская и изобретательская деятельность в Группе компаний ПАО «ММК» не прекращалась и развивалась.



«В 2020 году на рассмотрение экспертных комиссий было подано 4984 идеи, из которых к внедрению было одобрено 3814. Несмотря на некоторое снижение общего количества поданных идей по отношению к предыдущему году, доля идей, принятых к внедрению, в 2020 году выросла до 76,5% (по сравнению с 68,5% годом ранее), что говорит о более высоком качестве проработки предложений», — говорится в сообщении.



Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений в 2020 году составил 604,9 млн руб., что на 19,8 млн руб. больше, чем в 2019 году. Авторам рационализаторских предложений выплачено в качестве вознаграждения свыше 22,7 млн руб.



Помимо этого, в 2020 году были получены 4 патента на изобретения и 2 свидетельства на программу для ЭВМ.



По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, рационализаторская деятельность включена в список приоритетных направлений развития ПАО «ММК».



«Сегодня весь крупный бизнес в России и за рубежом ориентирован на инновации. Поэтому и мы у себя в компании уделяем особое внимание развитию рационализации и изобретательства. Выдвигаемые нашими новаторами идеи развивают существующие технологии для их более эффективного использования в современных условиях, а разработанная на предприятии система подачи и внедрения предложений доказала свою эффективность. Можно с уверенностью говорить о росте количества и качества подаваемых предложений и снижении временных затрат на их внедрение», — отметил Павел Шиляев.



Для развития творческого потенциала сотрудников и мотивации работников к проявлению инициативы руководство ПАО «ММК» организует конкурсы, семинары, выставки и другие мероприятия. Ежеквартально в структурных подразделениях проводятся конкурсы на «Лучшую идею по решению проблемных тем» с присвоением призовых мест и материальным поощрением авторов.



Кроме того, каждый год проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» с награждением 16 лучших рационализаторов и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК», определяемое в четырех категориях: «Экономия материально-технических ресурсов», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Энергосбережение» и «Предложения, относящиеся к снижению расходных коэффициентов при производстве». В каждой категории присуждаются I, II и III места, а также определяется лучшее рационализаторское предложение из всех категорий.



Отметим, что другим приоритетным направлением развития ММК является природоохранная деятельность. Ранее стало известно, что в 2020 году затраты комбината на реализацию экологической программы составили более 7 млрд руб., из них свыше 4 млрд руб. — инвестиции в строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов.



Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников подчеркивает, что сегодня экология — ключевой приоритет для предприятия. Именно поэтому, осуществляя техническое перевооружение, компания уделяет особое внимание достижению экологической безопасности и применению наилучших доступных технологий.



Отмечается, что природоохранные инвестиции ММК доказывают свою эффективность. Так, реализация мероприятий экологической программы в 2020 году позволила снизить валовые выбросы в атмосферу на 19,6 тыс. т по сравнению с 2019 годом (до 177,4 тыс. т), а удельные — на 4% (до 17,2 кг/тонну металлопродукции). Кроме того, в аглошихте в качестве вторичных материальных ресурсов было использовано 1,91 млн т отходов производства, а на специализированных установках переработано 10,055 млн т отвальных шлаков.



В соответствии с Экологической программой ПАО «ММК» в 2020 году были выполнены 78 технических мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. Еще по восьми мероприятиям работы продолжаются.



Другое важное направление природоохранных инвестиций в минувшем году — установка систем пылеподавления на открытом и закрытом складах железорудного сырья в цехе подготовки аглошихты, а также системы пылеподавления на вагоноопрокидывателе и дробильном отделении углеподготовительного цеха.



«Кроме того, необходимо отметить реконструкцию системы водоотведения доломитового карьера в шламохранилище № 2. В рамках экологического проекта по откачке грунтовых вод со дна доломитового карьера в цехе «Рудник» введены в работу новый протяженный водоотвод и насосное оборудование мощностью 500 кубических метров/час, которое постоянно перекачивает воду в шламохранилище № 2, представляющее собой техногенное месторождение. Теперь вода со дна доломитового карьера используется горно-обогатительным производством. Тем самым доломитовый карьер был полностью избавлен от возможных затоплений, а главное — удалось решить многолетнюю экологическую проблему и прекратить сброс воды со дна доломитового карьера в местные реки», — говорилось в сообщении.



Помимо этого, в 2020 году продолжилось строительство новых природоохранных сооружений в рамках возводимых новых производственных комплексов. Речь, в частности, о природоохранных объектах новой коксовой батареи № 12 и реконструируемого цеха улавливания и переработки химических продуктов.



Фото предоставлено пресс-службой ММК