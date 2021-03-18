Миграционный прирост населения Свердловской области в январе составил 225 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. На территорию Свердловской области в январе 2021 года въехали 6 тыс. 254 человека, выбыли из региона 6 тыс. 029 человек, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе 2021 года составил 225 человек (в январе 2019 года — 267).



Прирост международных мигрантов составил 385 человек (в январе предыдущего года — 481), в том числе из стран СНГ — 361 человек, из других зарубежных государств — 24 человека.