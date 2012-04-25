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АСВ начнет выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «НЕЙВА» 30 апреля

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам екатеринбургского банка «НЕЙВА» с 30 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

Напомним, об отзыве лицензии у банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге стало известно сегодня. Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА» допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Возмещение выплачивается Агентством в валюте РФ за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов. Его размер будет зависеть от суммы всех вкладов в банке, включая проценты по ним, но не более максимального размера страхового возмещения, определенного законом для соответствующего вида вкладов.

«Агентство начнет выплаты не позднее 30 апреля 2021 года. До указанной даты Агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

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